Coronakrise: Land mobilisiert dreistelligen Millionenbetrag

Hannover. Die Landesregierung will am Dienstag zur Krisenvorsorge wegen des Coronavirus einen Nachtragshaushalt über einen voraussichtlich dreistelligen Millionenbetrag auf den Weg bringen. Es gehe unter anderem um die Beschaffung von Schutzmaterialien für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Montag.

"Wir haben wie natürlich alle anderen Bundesländer auch die Krankenhäuser, die Hausärzte, die Gesundheitsämter, die Rettungsdienste, den Katastrophenschutz und die Einrichtungen für Lebensmittelsicherheit im Blick, bei denen sich eine Mangelsituation im Bereich der Schutzausrüstung abzeichnet." Jetzt gehe es darum, die Bestände aufzufüllen, so dass für einen ausreichend langen Zeitraum Schutzausrüstungen verfügbar sind, sagte Althusmann.

"Neben der Schutzausrüstung wird auch die Auswirkung des Coronavirus auf die niedersächsische Wirtschaft als gravierend eingeschätzt", sagte der Wirtschaftsminister. Das Ministerium gehe davon aus, dass auch kleine Unternehmen und Mittelständler kurzfristig finanzielle Schwierigkeiten haben könnten. Daher plane die niedersächsische Förderbank, die NBank, ein Liquiditätsprogramm für Selbstständige und Kleinunternehmer. Eventuell sollte ein Teil des Nachtragshaushaltes für ein Zuschussprogramm für kleinere Betriebe genutzt werden.

"Wir werden die notwendigen Mittel zunächst aus einem Sondervermögen herausnehmen, um dieses dann auch schnell zur Verfügung stellen zu können", sagte Althusmann. Während der Landtagssitzung am 25. März soll der Nachtragshaushalt nach Beratungen verabschiedet werden.

Mit Blick auf mögliche weitere Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger sprach Althusmann sich deutlich dafür aus, die Sicherheit und die Gesundheit nach vorn zu stellen: "Wir werden es alle jetzt akzeptieren müssen, unser normales Leben einzuschränken. So haben wir hoffentlich noch die Chance die Pandemie in Deutschland einzudämmen."