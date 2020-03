Kultusministerium: Notbetreuung an Schulen gut gestartet

Hannover. Nach der Schließung der Schulen wegen der Corona-Epidemie ist die Notbetreuung von Kindern in Niedersachsen nach Einschätzung des Kultusministeriums gut gestartet. Rückmeldungen der Landesschulbehörde zeigten, dass sich in den jeweiligen Notgruppen zwischen zwei und neun Kindern befinden, teilte das Ministerium am Montag mit. Dies sei im Sinne der Eindämmung der Epidemie, größere Menschengruppen würden so verhindert. Die Notbetreuung werde augenscheinlich nur im Notfall von betroffenen Eltern genutzt.

Obwohl es vor Ort in den nächsten Tagen noch ruckeln könnte, ermunterte das Ministerium alle Beteiligten zu flexiblen und pragmatischen Lösungen. Probleme lasse man sich melden. Der derzeitige Notbetrieb zwinge dazu, gegebenenfalls von Tag zu Tag zu handeln. Anpassungen erfolgten je nach Notwendigkeit. In den seit Montag ebenfalls geschlossenen Kindertagesstätten wird auch eine Notbetreuung angeboten. Dem Ministerium wurden nach eigenen Angaben von den Trägern in dem Zusammenhang bislang keine Probleme gemeldet.

Die Notbetreuungen sind ausschließlich für Kinder von Eltern gedacht, die in Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge arbeiten, wie etwa in der Pflege, bei der Polizei oder Feuerwehr. Das Ministerium hatte die Träger bestärkt, vor Ort im Wissen um die Situation der konkreten Familien über eine Notbetreuung zu entscheiden.