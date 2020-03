Bremen im Corona-Notmodus: Massive Einschnitte beschlossen

Bremen erlässt im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus strenge Auflagen für den Besuch gastronomischer Einrichtungen. Bars, Clubs und Diskotheken müssen geschlossen bleiben, Restaurants zur Einnahme von Speisen dürfen nur unter Auflagen und Einhaltung hygienischer Vorschriften öffnen, wie Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Montag bei einer Pressekonferenz sagte.

Die Restaurants dürfen demnach frühestens um 6.00 Uhr öffnen und müssen spätestens um 18.00 schließen. Supermärkte, Apotheken und Lieferdienste bleiben geöffnet. Die Maßnahmen seien drastisch und deutlich aber notwendig. "Wir dürfen kein Risiko eingehen." Das Ziel müsse sein, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Im Bundesland Bremen gibt es derzeit 56 bestätigte Fälle, davon 48 in der Stadtgemeinde Bremen und 8 in Bremerhaven (Stand Sonntagabend). Neue Zahlen werden am Montagabend bekannt gegeben.