Regionaler Bahnverkehr wird eingeschränkt

Hannover. Angesichts der Corona-Epidemie wird auch in Niedersachsen im Laufe der Woche über eine Einschränkung des regionalen Bahnverkehrs entschieden. Die Umstellung des Fahrplans brauche etwas Vorlauf und man stehe dazu im Austausch mit den Bahnunternehmen, teilte die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) in Hannover am Montag mit. Es werde besonders darauf geachtet, dass Anschlüsse sichergestellt bleiben und zu den Hauptverkehrszeiten weiter genügend Plätze in den Zügen vorhanden sind. Die LNVG geht davon aus, dass sich der Berufsverkehr weiter verringern wird. Bereits jetzt sind durch die geschlossenen Schulen weniger Menschen unterwegs.