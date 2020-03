Kultusminister: Flexible Lösungen für Schulen und Kitas

Hannover. Nach der Schließung von Schulen und Kitas wegen der Coronakrise hat das niedersächsische Kultusministerium für flexible Lösungen geworben. Bei der Bewertung von Schülern im Anlauf zum Abitur, der Versorgung mit Lernmaterial per Intranet und der Aufrechterhaltung einer Notbetreuung seien Einzelfallentscheidungen möglich, schrieb Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Wochenende an die Schulleitungen in Niedersachsen.

"Sie haben mein volles Vertrauen und auch meine Rückendeckung, um viele Fragen vor Ort zu klären und erforderliche Entscheidungen zu treffen", schrieb der Minister. Lehrer könnten entscheiden, ob sie Klassen mit Lernmaterial versorgt werden. Etliche Schulen hatten über angekündigt, über das schuleigene Intranetsystem Material zur Verfügung zu stellen. Oberste Priorität sei, dass Schülerinnen und Schülern insbesondere vor dem Abitur kein Nachteil entstehe, sagte Tonne.

Die Träger von Kindertagesstätten ermunterte der Minister in einem separaten Schreiben zu Entscheidungen vor Ort, was die Umsetzung der Notbetreuung für Kinder von Beschäftigten der öffentlichen Daseinsvorsorge angeht. "Sie als Einrichtungsträger haben sehr viel Spielraum, die Notbetreuung umzusetzen", schrieb Tonne. "Und wir als Landesregierung haben großes Vertrauen, dass Sie diesen Spielraum verantwortungsvoll nutzen werden." Die Kitas kennten die Menschen vor Ort und wüssten um ihre Lebenslagen. Es gelte eine Balance zu finden zwischen der Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens und dem Gesundheitsschutz.

Wie viele Familien in Niedersachsen eine Notbetreuung nutzen können und werden, konnte das Kultusministerium am Montagmittag zunächst nicht beziffern. Die entsprechenden Abstimmungen in den Einrichtungen liefen landesweit noch.