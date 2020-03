Corona-Krise: Pflegekammer-Kritik an Studenten-Klinikeinsatz

Hannover. Die Pflegekammer in Niedersachsen hat den von Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) ermöglichten Aushilfseinsatz von Medizinstudenten in Kliniken während der Corona-Krise kritisiert. "Es ist sicher notwendig in der aktuellen und zukünftigen Situation, Hilfspersonal einzusetzen, um die professionell Pflegenden bei pflegefernen Tätigkeiten zu entlasten", sagte die stellvertretende Kammerpräsidentin Nora Wehrstedt am Sonntag. "Es darf allerdings nicht der Eindruck entstehen, dass Medizinstudierende oder sonstige Hilfskräfte ohne pflegerische Ausbildung von heute auf morgen hochkomplexe Pflegeaufgaben übernehmen könnten."

Den rund 6000 Medizinstudenten in Göttingen, Hannover und Oldenburg war am Freitag das Angebot gemacht worden, als Pflegehilfskräfte zu arbeiten. Ziel ist eine Entlastung des Klinikpersonals, das durch die Corona-Epidemie besonders gefordert ist.

Die neu geschaffene Pflegekammer stand zunächst vor allem wegen der strittigen Beitragsfrage in der Kritik der Mitglieder und der Landespolitik. Zwar hat die Landesregierung inzwischen die dauerhafte Beitragsfreiheit der Kammer und einen entsprechenden Zuschuss zugesichert. Die Kammer hat das Angebot aber noch nicht dauerhaft angenommen, auch um sich nicht von der Politik abhängig zu machen, hieß es. Wechselseitige Anschuldigungen waren die Folge, vor gut einer Woche wurde eine neue Kammerpräsidentin gewählt.