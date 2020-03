Uniklinik Groningen: Sechs Mitarbeiter mit Coronavirus

Groningen. In der Universitätsklinik im niederländischen Groningen nahe der Grenze zu Niedersachsen haben sich sechs Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell werde überprüft, mit welchen Patienten und weiteren Mitarbeitern die Betroffenen Kontakt gehabt hätten, teilte die Klinik am Sonntag mit. Die sechs Menschen arbeiten in der Radiotherapie, Zahnheilkunde, Chirurgie, der Kinderabteilung sowie auf der Intensivstation. Auf der Chirurgie soll am Montag nur in reduziertem Umfang gearbeitet werden, um eine mögliche Weiterverbreitung der Krankheit zu verringern.

Inzwischen seien bereits 200 Mitarbeiter untersucht worden, ohne dass es einen Hinweis auf weitere Infektionen gab. Bei einem der Betroffenen handelt es sich um einen Auszubildenden der Intensivstation, der mit weiteren Studenten von anderen Einrichtungen in Kontakt stand. Diese seien informiert worden. Alle sechs Mitarbeiter waren untersucht worden, nachdem sie über Fieber, Husten oder Atemnot geklagt hatten.