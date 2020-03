Eichhörnchen löst Auffahrunfall aus

Seesen. Ein Eichhörnchen hat in Seesen im Harz einen Auffahrunfall ausgelöst. Als das Eichhörnchen am Samstag über die Bundesstraße flitzte, trat ein 81 Jahre alter Autofahrer reflexartig auf die Bremse, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 21-Jähriger, der hinter dem Rentner unterwegs war, bemerkte das abrupte Bremsmanöver zu spät und fuhr auf. Der Blechschaden summierte sich auf 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.