Kleintransporter kippt auf A1 um: Zwei Schwerverletzte

Lohne. Eine 55 Jahre alte Frau und ein 71 Jahre alter Mann sind bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 bei Lohne (Landkreis Vechta) schwer verletzt worden. Sie seien am Samstagnachmittag in einem Kleintransporter mitgefahren, als dieser ins Schleudern geriet, gegen die Schutzplanke stieß und anschließend auf die Beifahrerseite kippte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 55-Jährige wurde dabei schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Auch der 71-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 45 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters erlitt leichte Verletzungen. Alle drei sind Franzosen. Die A1 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten in Richtung Osnabrück zwischenzeitlich voll gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar.