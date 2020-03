"Stark durch Krisen": Marc Wallerts Buch zu Entführung

Göttingen. 20 Jahre nach seiner Entführung hat Marc Wallert in einem Buch Bilanz gezogen. Der 47-Jährige Göttinger war im Jahr 2000 ebenso wie seine Eltern und 18 weitere Geiseln monatelang in der Hand philippinischer Terroristen. Die Geiselnahme hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt.

Die Erfahrungen aus der Geiselhaft habe er jetzt in einem Buch mit dem Titel "Stark durch Krisen" verarbeitet, sagte Wallert, der lange als Führungskraft großer Unternehmen gearbeitet hat und jetzt als Berater und Coach tätig ist. Es sei wichtig, sich in Krisensituationen nicht im Gefühl von Angst und Panik zu verlieren. Es helfe, sich ein positives Bild von der Zukunft zu machen, ohne in übertriebenen Optimismus oder Euphorie zu verfallen.