Oldenburg: Neue Dauerausstellung zeigt Horst Janssen

Oldenburg. Eine neue interaktive Dauerausstellung stellt den Zeichner, Schriftsteller und Fotografen Horst Janssen (1929-1995) anhand von vier Themenkomplexen vor. Das nach ihm benannte Horst-Janssen-Museum in Oldenburg will damit im 20. Jahr seines Bestehens den Künstler in allen Facetten zeigen. Die Ausstellung wird am Sonntag (10.00 Uhr) eröffnet. "Das wichtigste Anliegen war es, unseren Gästen die komplexen Drucktechniken Janssens auch praktisch näher zu bringen", sagte Museumsleiterin Jutta Moster-Hoos. Dies sei wunderbar geglückt.

Janssen, dessen Grabstätte auf eigenen Wunsch in Oldenburg liegt, sei ein Druckgrafiker und Ausnahmetalent gewesen. Der Ausstellungsbereich "Drucktechniken" gebe Antwort auf die Frage, wie Janssen seine Holzschnitte, seine Lithographien und seine Radierungen druckte. Die drei weiteren Janssen-Themenkomplexe tragen die Titel "Biografie", "Geschichte der Zeichnung" und "Wie er schreibt". "Häufig steht bei Janssen das Wort neben dem Bild; Grund genug, auch dieser Facette Horst Janssens einen Raum zu geben", betonte Kuratorin Antje Tietken.