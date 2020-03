Corona: Einige Musterparks mit Fertighäusern geschlossen

Bad Honnef. Wegen der Corona-Epidemie bleiben in mehreren Bundesländern Musterparks mit Fertighäusern geschlossen. Die Schließung der "FertighausWelten" in Günzburg (Baden-Württemberg), Hannover, Köln, Nürnberg und Wuppertal gelte vorerst bis zum 1. April, teilte der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) am Freitag mit. "Dies geschieht aus Verantwortung gegenüber unseren Kunden und unseren Mitarbeitern und ist eine ausschließlich vorsorgliche Maßnahme", sagte BDF-Präsident Hans Volker Noller.

Als Fertighaus werden Häuser bezeichnet, deren Einzelelemente industriell vorgefertigt werden. Die Einzelteile können binnen kürzester Zeit zusammengesetzt werden. In den Musterparks können potenzielle Bauherren die Bauten besichtigen.