Coronakrise: Niedersachsen bereitet Kredite für Firmen vor

Hannover. Niedersachsen bereitet Hilfskredite für kleine und mittlere Unternehmen vor, deren Liquidität durch die Corona-Epidemie gefährdet ist. Die Hilfen sollen über die landeseigene Förderbank NBank abgewickelt werden, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag in Hannover mitteilte. Erst würden Darlehen bis 50 000 Euro bereitgestellt, in etwa sechs Wochen auch Darlehen von mehr als 50 000 Euro. Über das Volumen der beiden Kreditlinien mit Landesgeld werde noch verhandelt, sagte ein Sprecher.

"Der Wirtschaft muss schnell und unkompliziert geholfen werden", sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). "Die Reisebranche, die Transport- und Logistikbranchen, aber insbesondere auch der Bereich Kultur, Events und Messebau sind besonders betroffen." Er begrüßte auch die am Freitag von der Bundesregierung zugesagten unbegrenzten Kreditprogramme zur Unterstützung von Unternehmen während der Corona-Krise.