Schwerverletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

Fischerhude. Beim Brand eines Mehrfamilienhauses im Landkreis Verden sind drei Menschen schwer verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Ein 34 Jahre alter Bewohner hatte das Feuer in dem Haus in Fischerhude bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr rettete am Donnerstag eine 84-Jährige und einen 79-Jährigen, der lebensgefährliche Verletzungen erlitt und in eine Spezialklinik kam. Die 84-Jährige sowie der 34-Jährige wurden schwer verletzt, eine 72 Jahre alte Frau blieb unverletzt. Das Feuer breitete sich aufgrund des großen Holzanteils im Gebäude schnell aus, der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Hunderttausend Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.