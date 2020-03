Kulturschaffende fordern Hilfsfonds wegen Coronakrise

Hannover. Eine Gruppe von Kulturschaffenden hat in der Coronakrise an die niedersächsische Landesregierung appelliert, Einnahmeverluste wegen abgesagter Kulturveranstaltungen abzufedern. Das Land solle einen Hilfsfonds einrichten, "der den betroffenen kleineren Kultureinrichtungen, Vereinen und freischaffenden Künstler*innen rasch unter die Arme greift und das Überleben ermöglicht". Das forderte der Arbeitskreis niedersächsischer Kulturverbände (AKKU) am Freitag in einem Brief an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Kulturminister Björn Thümler (CDU) und die Landtagsfraktionen von SPD, CDU, Grünen und FDP.

Der Arbeitskreis verstehe und unterstütze die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, heißt es darin. "Gleichzeitig entstehen durch diese Situationen erhebliche Einnahmeeinbußen für die Häuser, die Veranstalter geraten durch Einnahmenausfälle schnell in eine finanzielle Schieflage." Freie Kulturschaffende und pädagogische Mitarbeiter seien wegen Honorarausfällen existenziell bedroht.

Die Kulturschaffenden forderten zudem, dass geförderte Projekte und Künstler bei ausbleibenden Besuchern oder abgesagten Veranstaltungen das Fördergeld nicht zurückzahlen müssen.

Unterzeichnet haben den Brief der Landesverband Soziokultur Niedersachsen, der Museumsverband Niedersachsen und Bremen sowie der Landesverband niedersächsischer Musikschulen.