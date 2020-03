Hamsterkauf von 50 Kilo führt zu Rauferei

Hilter. Ein Hamsterkauf von 50 Packungen Mehl hat in einem Supermarkt im Landkreis Osnabrück zu einer Rauferei geführt. Ein Mann hatte in Hilter das Mehl in seinen Einkaufswagen gepackt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. An der Kasse wurde ihm der Kauf einer so großen Menge am Donnerstag aber verweigert. Er könne 20 Stück erwerben, die restliche Menge solle aber für andere Kunden im Geschäft bleiben, hieß es.

Der 41-Jährige zeigte sich uneinsichtig, da er keinen derartigen Hinweis am Regal gesehen habe. Er stritt sich mit einem Kassierer und einem weiteren Mitarbeiter, bevor es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Die Polizei notierte die Aussagen der Streithähne und nahm die Ermittlungen auf. Am Ende blieben die 50 Kilo Mehl im Supermarkt.