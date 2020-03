Niedersachsens beste Nachwuchs-Melker gesucht

Echem. Die besten Melker Niedersachsens werden in Echem im Landkreis Lüneburg ermittelt. Der alle zwei Jahre organisierte Wettbewerb wird seit Freitagnachmittag am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum der Landwirtschaftskammer Niedersachsen ausgetragen. Die Teilnehmer im Alter von 16 bis 25 Jahren müssen auch umfassende Fachkenntnisse in der Milchproduktion vorweisen. Ermittelt wurden sie in sechs Bezirkswettbewerben. Die Sieger sollten am Abend feststehen. Die beiden Gewinner können am Bundeswettbewerb teilnehmen, der vom 19. bis 23. April in Rheinland-Pfalz ausgetragen werden soll.