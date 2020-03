Region Hannover sagt alle Veranstaltungen ab

Hannover. In der Region Hannover fallen wegen des sich ausbreitenden Coronavirus bis zum 14. April alle öffentlichen Veranstaltungen aus. Auch Sitzungen politischer Gremien seien abgesagt, teilte die Regionsverwaltung am Freitag zu ihrem Beschluss mit. Für die Konzerte der Reihe "Kultur im Schloss" würden Ersatztermine gesucht. Karten blieben gültig, könnten aber auch an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Veranstaltungen etwa der Gedenkstätte Ahlem entfielen ersatzlos, die Gedenkstätte bleibe außerdem für Besucher geschlossen. Das gelte auch für Sprechstunden oder Kurs- und Freizeitangebote.