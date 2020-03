"Mir gehts super": Horn meldet sich aus Corona-Quarantäne

Hannover. Der mit dem Coronavirus infizierte Hannover-96-Profi Jannes Horn fühlt sich trotz seiner Ansteckung offenbar gut. "Danke für Eure Nachrichten. Mir gehts super!", schrieb Horn am Donnerstagabend zu einem Bild in seiner Instagram-Story, das ihn in entspannter Pose auf einem Sofa zeigt.

Der 23 Jahre alte Horn war am Donnerstag als zweiter 96-Profi nach Timo Hübers positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich seitdem wie die gesamte Mannschaft in häuslicher Quarantäne. Auch Teamkollege Cedric Teuchert äußerte sich auf Instagram: Unter einem Foto von sich und Horn, das die beiden beim Verlassen des Vereinsgeländes am Mittwoch zeigt, schrieb er: "Seite an Seite, egal was kommt." Das für den Sonntag angesetzte Spiel von Hannover 96 gegen Dynamo Dresden wurde von der Deutschen Fußball Liga abgesagt.