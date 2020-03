Alle Amateur-Fußballspiele in Niedersachsen abgesagt

Hannover. Die Corona-Krise legt jetzt in Niedersachsen auch die Bezirks- und Kreisligen lahm: Bis mindestens 23. März ruht der Spielbetrieb in allen niedersächsischen Amateurklassen. Die Generalabsage betrifft alle Altersklassen im Herren-, Frauen- und Jugendbereich, wie der Niedersächsische Fußballverband (NFV) nach einer kurzfristig einberufenen Präsidiumssitzung am Freitag mitteilte. Außerdem empfiehlt der NFV den Vereinen unter seinem Dach, auch den Trainingsbetrieb einzustellen.

"Letztlich obliegt die Entscheidung den Vereinsverantwortlichen, doch ein jeder sollte seinen Beitrag dazu leisten, die Verbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus zu verlangsamen und so mögliche Ansteckungsketten zu verhindern", sagte NFV-Präsident Günter Distelrath. Die sehr dynamische Entwicklung des Coronavirus habe zu einer Neubewertung der Lage geführt, begründete der NFV die kurzfristigen Absagen. Inwieweit der Spielbetrieb nach dem 23. März wieder aufgenommen werden kann, werde in den kommenden Wochen geprüft.