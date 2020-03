Zu viel Wasser: Weserfähre Polle fährt nicht

Polle. Die Weserfähre Polle im Landkreis Holzminden hat ihren Betrieb wegen Hochwassers eingestellt. Der höchste noch schiffbare Stand sei überschritten, teilte der Landkreis am Freitag mit. Wann der Fährbetrieb wieder aufgenommen werden könne, sei noch offen. Der Wasserstand war an der Oberweser in den vergangenen Tagen überall etwas gestiegen. So wurden nach Angaben der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) am Freitag am Pegel Hann. Münden 430 Zentimeter gemessen, knapp 70 Zentimeter mehr als vor einer Woche. Am Pegel Höxter wurden 455 Zentimeter registriert, 56 Zentimeter mehr als sechs Tage zuvor.