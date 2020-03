Auch Kitas in Niedersachsen werden geschlossen

Hannover. Neben den Schulen werden auch die Kindertagesstätten in Niedersachsen wegen der Coronakrise geschlossen. Das sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Freitag in Hannover. Die SPD-Politikerin betonte, es gehe darum, Zeit gewinnen, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. "Wir wollen damit vor allem die Älteren und die chronisch Kranken schützen", sagte Reimann. "Es wird sehr auf die nächsten Wochen ankommen." Kultusminister Grant Henrik Tonne (SPD) sagte, der am Montag beginnende landesweite Schulausfall dauere voraussichtlich bis zum 18. April.