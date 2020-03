Krankenhäuser bereiten sich auf mehr Covid-19-Patienten vor

Hannover. Der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG) ist bisher kein erhöhtes Patientenaufkommen in den Kliniken im Land bekannt, obwohl sich immer mehr Menschen mit dem neuen Coronavirus infizieren. "Die Vorbereitungen für einen größeren Ausbruch in Niedersachsen laufen auf Hochtouren", sagte NKG-Geschäftsführer Marten Bielefeld am Freitag. Die Häuser tauschten sich untereinander aus und seien in den regionalen und kommunalen "Krisenstäben" vertreten.

Ein landesweites Besuchsverbot für die Krankenhäuser gab es bis Freitagmorgen noch nicht. Erste Krankenhäuser hätten bereits Besuchsverbote ausgesprochen, sagte der Verbandsgeschäftsführer. So lassen zum Beispiel alle Kliniken in der Region Hannover überhaupt keine Besucher mehr in ihren Krankenhäusern zu. Rückkehrer aus Risikogebieten dürfen auf Anweisung des Sozialministeriums landesweit keine Krankenhäuser betreten.

Zu den Vorbereitungen auf einen größeren Ausbruch zählt laut NKG auch, Schutzmaterialien wie Kittel und Mundschutze nachzubestellen. "Uns liegen derzeit keine Informationen vor, dass es an Schutzkleidung in Krankenhäusern mangelt", sagte Bielefeld. Es sei jedoch bekannt, dass es extrem schwierig sei, Lagerkapazitäten aufzufüllen beziehungsweise aufzustocken.