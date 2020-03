Europa-Universität Flensburg sagt Lehrveranstaltungen ab

Flensburg. Die Europa-Universität Flensburg hat am Donnerstagabend wegen des neuen Coronavirus alle Lehrveranstaltungen abgesagt. Bis zum 19. April werden keine Präsenzveranstaltungen für die Studierenden stattfinden, wie der Präsident der Universität, Werner Reinhart, mitteilte. Damit folge die Universität dem Erlass des Gesundheitsministeriums, der aufgrund der dynamischen Entwicklung der Covid-19-Infektionen öffentliche Veranstaltungen an Hochschulen untersagt. Betroffen sind den Angaben nach nur die Studierenden und nicht die Beschäftigten in der Verwaltung oder Forschung. An der Europa-Universität hat im Gegensatz zu anderen Universitäten das Frühjahrssemester bereits Anfang März begonnen.