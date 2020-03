Mehrere Haftbefehle wegen Drogenhandels erlassen

Lüneburg. Nach mehreren großangelegten Wohnungsdurchsuchungen durch die Polizei in Lüneburg hat das Amtsgericht Haftbefehle wegen Drogenhandels gegen fünf Männer erlassen. Die mutmaßlichen Dealer im Alter von 25, 31, 33, 35 und 50 Jahren seien am Mittwoch festgenommen worden und säßen in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit.

Seit Herbst vergangenen Jahres hatte eine Ermittlungsgruppe der Polizei gegen mehrere Tatverdächtige wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Handel mit Drogen ermittelt. Bei 16 Wohnungsdurchsuchungen am Mittwoch seien Bargeld in Höhe von mehr als 130 000 Euro, mehrere hundert Gramm Kokain, Amphetamine und Marihuana und drei Waffen sichergestellt worden.