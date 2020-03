Briese-Preis für Meeresforschung an Bremer Wissenschaftlerin

Rostock/Bremen. Für ihre Grundlagenforschung zum Stickstoffkreislauf im Meer ist die Mikrobiologin Katharina Kitzinger mit dem Briese-Preis für Meeresforschung ausgezeichnet worden. Kitzinger arbeitet am Bremer Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie. Wie das Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) am Donnerstag berichtete, habe die Biologin in ihrer Doktorarbeit Fragen zu Schlüsselprozessen des Stickstoffkreislaufs von Mikroorganismen und deren Stoffwechselbesonderheiten beantworten können. Die Jury bezeichnete ihre dafür entwickelten anspruchsvollen Techniken als wegweisend. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wird von der Reederei Briese in Leer (Ostfriesland) gestiftet und wissenschaftlich vom IOW betreut.

Der marine Stickstoff-Kreislauf sei einer der wichtigsten globalen Stoffkreisläufe. Stickstoff sei als Bestandteil von Proteinen und anderen Naturstoffen für alle Lebewesen essenziell. In küstennahen Gewässern spiele er eine große Rolle beim Abbau überschüssiger Nährstoffe aus Flüssen, die zu Überdüngung führen können, hieß es vom IOW.