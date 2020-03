Prostituiertenmorde: Neue Hinweise nach 27 Jahren

Cuxhaven. Rund 27 Jahre nach den ungeklärten Morden an zwei Bremerhavener Prostituierten gehen die Ermittler neuen Hinweisen nach. Nachdem im November 2019 die Morde in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" thematisiert wurden, sind nach Angaben der Polizei Cuxhaven vom Donnerstag rund 200 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Jedem einzelnen werde nachgegangen, von zahlreichen Männern seien bereits Speichelproben genommen worden. Diese würden mit den DNA-Spuren abgeglichen, die an den Fundorten der Leichen gesichert worden waren. Auch 300 Fahrzeughalter aus der Region Cuxhaven werden überprüft.

Im ersten Mordfall im September 1992 hatte der Täter eine 22-Jährige auf dem Straßenstrich in einen Kleinwagen gelockt. Die Frau wurde zwei Tage später erdrosselt aufgefunden. Sieben Monate später wurde eine 26-Jährige getötet, die ebenfalls auf dem Straßenstrich gearbeitet hatte.