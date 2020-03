Corona-Test bei Gefangenem in Wolfenbüttel: Ergebnis offen

Braunschweig. Ein Gefangener der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel ist auf das Coronavirus getestet worden. Das Testergebnis stand am Donnerstag noch aus, wie ein Sprecher des Justizministeriums sagte. Der Gefangene sei erst am Montag neu aufgenommen worden und habe anlässlich der Aufnahme beim medizinischen Dienst angegeben, vor einigen Tagen Fieber, Husten und Schnupfen gehabt zu haben. Andere Häftlinge sowie Mitarbeiter der JVA sollen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt nur auf die Erkrankung Covid-19 getestet werden, falls sich der Verdacht bei dem Gefangenen bestätigt.

Weitere Verdachtsfälle bei Gefangenen in Niedersachsen waren dem Justizministerium bis Donnerstagmittag nicht bekannt. Mehrere Medien hatten zuvor über den Coronaverdacht in Wolfenbüttel berichtet.