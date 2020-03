Bremen setzt Lehrbetrieb an Hochschulen aus

Bremen. Das Bundesland Bremen setzt Lehrveranstaltungen an seinen Hochschulen wegen der Coronavirus-Epidemie bis zum 17. April aus. Nur der Prüfungsbetrieb solle "unter Beachtung einer sorgfältigen Risikoabwägung" weiterlaufen. Das teilte Wissenschaftssenatorin Claudia Schilling (SPD) am Donnerstag mit. Die Maßnahme solle dazu beitragen, die Ausbreitung von Coronavirus-Infektionen zu verlangsamen. Im kleinsten Bundesland studieren knapp 38 000 Studentinnen und Studenten.

Bremen handele gemeinsam mit anderen Bundesländern, die ebenfalls den Beginn des Vorlesungsbetriebs im Sommersemester auf den 20. April verschoben haben, sagte Schilling. In Bremen sind bereits Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern verboten. Am Mittwochabend wurden im Bundesland 32 bestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-Cov-2 gezählt, am Dienstag waren es 22 gewesen.