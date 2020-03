Kind stirbt nach dem Schulschwimmen

Wangerland. Im Fall eines nach dem Schulschwimmen gestorbenen Grundschülers gibt es keine Hinweise auf ein strafbares Verhalten der Aufsichtspersonen in Wangerland (Kreis Friesland). Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis sei von einer inneren, natürlichen Todesursache auszugehen, so eine Sprecherin. Mit Hinweis auf die Persönlichkeitsrechte der Familie äußerte sie sich darüber hinaus nicht, erklärte aber, dass damit zum Beispiel eine Vorerkrankung oder Organschäden gemeint sein könnten.

Der Zehnjährige hatte beim Schulschwimmen der Grundschule Tettens am vergangenen Freitag gesundheitliche Probleme bekommen, war wiederbelebt worden und drei Tage später im Krankenhaus gestorben.