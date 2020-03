Sparkassen wollen Stammkundschaft vor Minuszinsen bewahren

Hannover. Die anhaltend niedrigen Zinsen machen nicht nur Anlegern, sondern auch den Sparkassen zu schaffen. Die Abschaffung der Guthabenzinsen sei "eine Bedrohung für den Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger", sagte der Präsident des Sparkassenverbands Niedersachsen, Thomas Mang, am Donnerstag in Hannover. Er warb für eine staatliche Förderung des Kontensparens. Ziel der Sparkassen sei es, vor allem die jahrelange Stammkundschaft von Negativzinsen zu verschonen. "Wir sind keine Freunde davon." Die Entscheidung liege aber bei den 41 Sparkassen vor Ort. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und die Anforderungen aus der Bankenregulierung bezeichnete Mang als "in höchstem Maße problematisch".

Für 2019 rechnet der Verband mit einem Betriebsergebnis vor Bewertung von rund 850 Millionen Euro - das sind rund 16 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Darin ist allerdings nicht die Risikovorsorge für möglicherweise notleidende Kredite enthalten. "Mit diesen Zahlen verstetigt sich leider der Trend der letzten Jahre, dass wir zwar mehr Geschäft machen, dies aber in Summe nicht zu mehr Erträgen führt", sagte Mang. Die Zahl der Geschäftsstellen im Land ging um fast 50 auf jetzt 788 zurück.