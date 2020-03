Weniger Schüler in Niedersachsen

Hannover. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen ist weiter gesunken. Im laufenden Schuljahr werden die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen des Landes von 1,097 Millionen Kindern und Jugendlichen besucht. Das seien rund 7700 oder 0,7 Prozent weniger als im Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden am Donnerstag mit. Vor zehn Jahren hatte es in Niedersachsen noch 1,226 Millionen Schülerinnen und Schüler gegeben. Hintergrund der rückläufigen Zahlen ist nach Angaben des Bundesamts die allgemeine demografische Entwicklung. Bundesweit sank die Schülerzahl innerhalb eines Jahrzehnts von knapp 11,7 Millionen im Schuljahr 2009/2010 auf 10,9 Millionen im laufenden Schuljahr.