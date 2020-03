DGB prangert schlechtere Bezahlung von Frauen an

Hannover. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die anhaltenden Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen kritisiert. Frauen, die in Niedersachsen in Vollzeit arbeiten, bekämen pro Jahr im Durchschnitt 8000 Euro weniger als ihre männlichen Kollegen, sagte DGB-Bezirkschef Mehrdad Payandeh unter Berufung auf eine Studie des Onlineportals gehalt.de. "In einem ganzen Berufsleben sind das über 300 000 Euro, die ihnen vorenthalten werden. Das ist ungerecht!" Um die Gehälter anzugleichen, müssten soziale Berufe aufgewertet und die Tarifbindung ausgeweitet werden, forderte Payandeh.

Das Onlineportal hat für seine Studie rund 76 500 Datensätze ausgewertet. Demnach verdienen weibliche Fachkräfte in Niedersachsen 31 647 Euro im Jahr, während männliche auf 39 548 Euro kommen. Dem DGB zufolge ist der Rückstand teils strukturell bedingt, weil Frauen häufiger Sorgearbeit leisten und sie ihre Karrieren etwa wegen der Kinderbetreuung unterbrechen. Payandeh sagte, Branchen mit hohem Frauenanteil, etwa im Einzelhandel und in sozialen Berufen, seien besonders betroffen. Allerdings erhalten viele Frauen laut DGB auch bei gleicher Berufswahl und -erfahrung weniger Geld.

An die Lohnunterschiede erinnert am 17. März wieder der Equal Pay Day. Der Tag soll die unterschiedliche Bezahlung symbolisch sichtbar machen und zeigen, bis zu welchem Tag Frauen rechnerisch im Vergleich zu Männern unbezahlt gearbeitet haben. Bundesweit liegt der Lohnunterschied den Initiatoren zufolge aktuell bei 21 Prozent.