Zahl der Einbrüche in Niedersachsen sinkt weiter

Hannover. Weniger Einbrüche erwartet: Die Zahl der Einbrüche in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erneut gesunken. Der rückläufige Trend der vergangenen Jahre hat sich damit wohl auch 2019 fortgesetzt. Heute stellt Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) in Hannover die neuen Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik für 2019 vor. Wie in anderen Ländern werden für Niedersachsen nach dpa-Informationen Kriminalitätszahlen auf niedrigerem Niveau erwartet.

2018 gab es laut Kriminalstatistik bundesweit 97 504 erfasste Wohnungseinbrüche. Das war die niedrigste Zahl seit mindestens 20 Jahren. Für 1999 wies die Kriminalstatistik 149 044 Fälle von sogenanntem Wohnungseinbruchdiebstahl aus. In den Jahren 2008 bis 2015 waren die Fallzahlen kontinuierlich gestiegen - bis auf 167 136. Seit 2016 geht diese Zahl, die auch versuchte Einbrüche umfasst, wieder zurück.