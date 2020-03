Hannovers Handballer verpflichten Filip Kuzmanovski vom SCM

Hannover. Handball-Erstligist TSV Hannover-Burgorf hat den mazedonischen Nationalspieler Filip Kuzmanovski als Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Der Rückraumspieler kommt vom Ligarivalen SC Magdeburg und soll insbesondere das Umschaltspiel des derzeitigen Tabellenvierten der Bundesliga bereichern.

"Er ist auch in der Abwehr variabel einsetzbar, so dass wir in der kommenden Saison in einigen Phasen des Spiels auch auf einen "Spezialistenwechsel" verzichten können", sagte Trainer Carlos Ortega am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung zu dem Transfer. Der 23-jährige Kuzmanovski erhält einen Vertrag bis zum Jahr 2023. Zuvor hatte Hannover bereits den dänischen Nationalspieler Johan Hansen neu verpflichtet, der die "Recken" auf Rechtsaußen verstärken soll.