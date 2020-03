Micoud denkt bei Beatles-Song immer an seine Werder-Zeit

Bremen. Der frühere Werder-Star Johan Micoud wird auch fast 15 Jahre später noch immer an seine erfolgreiche Bremer Zeit erinnert, wenn er im Radio die Beatles hört. ""Hey Micoud" war schon ein Ohrwurm und hat mich sehr berührt. Egal wo, aber immer wenn ich "Hey Jude" höre, denke ich an die Werder-Fans und das Weser-Stadion. Das ist doch etwas", sagte der 46 Jahre alte Franzose in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwoch).

Micoud spielte von 2002 bis 2006 für Werder und wurde mit dem Verein 2004 deutscher Meister. Die Fans im Stadion dichteten den Beatles-Song "Hey Jude" seinerzeit immer auf "Hey Micoud" um. "Ich habe wirklich fantastische Erinnerungen an diese Zeit", sagte der Franzose. "Das Publikum ist ein großartiges, die Atmosphäre dort habe ich immer geliebt und aufgesogen. Unser Spielstil war offensiv und aufregend, wir haben das auf dem Feld immer genossen."