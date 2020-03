Drogen-Razzia: Mehr als 250 Einsatzkräfte beteiligt

Lüneburg. Im Kampf gegen die Drogenkriminalität durchsuchten am Mittwochvormittag mehr als 250 Ermittler über ein Dutzend Wohnungen und Häuser in Lüneburg. Die Durchsuchungen begannen in den frühen Morgenstunden, wie die Polizei mitteilte. Seit Monaten werde gegen mehrere erwachsene Tatverdächtige aus der Region wegen des "Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit nicht geringen Mengen" an Betäubungsmitteln ermittelt. Neben den Lüneburger Ermittlern seien an den Untersuchungen unter anderem Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos Niedersachsen, des mobilen Einsatzkommandos, der Bereitschaftspolizei und Polizeihundeführer beteiligt.