Mann von Auto überfahren: Autofahrer flüchtet

Bremen. Ein Mann ist in Bremen von einem Auto überfahren worden und an seinen Verletzungen gestorben. Mehrere Zeugen hätten am Dienstagabend gemeldet, dass ein Wagen in der Nähe des Hauptbahnhofes über den Mann gefahren und danach geflüchtet sei, teilte die Polizei mit. Das flüchtige Fahrzeug konnte wenig später von der Polizei gestoppt werden. Die Person hinter dem Steuer wurde zunächst festgenommen. Nähere Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei nicht.