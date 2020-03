Jogger finden Leiche im Watt in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven. Jogger haben eine Leiche im Watt in Wilhelmshaven gefunden. Der Tote sei ein vermisster 42-Jähriger aus Bayern, teilte die Polizei am Dienstag mit. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand ergeben sich keine Hinweise auf eine gewalttätige Fremdeinwirkung." Die Polizei vermutet einen Unglücksfall. Um die Todesursache zu ermitteln, soll die Leiche obduziert werden. Der Tote war am Montagmorgen entdeckt worden.