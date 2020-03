Zehnjähriger stirbt nach Schulschwimmen im Krankenhaus

Wangerland. Ein Zehnjähriger, der nach einem Vorfall beim Schulschwimmen in Wangerland (Kreis Friesland) wiederbelebt werden musste, ist Tage später gestorben. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war die Todesursache am Dienstag zunächst weiter unklar. Für Mittwoch wurde eine gerichtsmedizinische Untersuchung angesetzt. Bisher gebe es keine Anhaltspunkte auf eine Verletzung der Aufsichtspflicht beim Schwimmbadbesuch der Grundschule Tettens, so die Sprecherin.

Das Kind war am Freitag in ein Krankenhaus gekommen und am Montag gestorben. Die im Schwimmbad anwesenden Schulklassen werden sowohl von einer Psychologin und der Notfallseelsorge betreut.