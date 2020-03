Tödliches Gewaltverbrechen an Frau bleibt ungeklärt

Lauenau/Bückeburg. Das tödliche Gewaltverbrechen an einer 42-Jährigen in Lauenau im Kreis Schaumburg bleibt ungeklärt. Die Mutter einer damals Siebenjährigen war im Mai 2015 im Geschäft ihres Mannes mit Holzlatten attackiert und erdrosselt worden, einen Täter oder eine Täterin konnte die Justiz nicht finden. Die Ermittlungen gegen eine 47-jährige Tatverdächtige wurden eingestellt, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg, Nils-Holger Dreißig, am Dienstag sagte. "Wir haben keinen hinreichenden Tatverdacht", erklärte er mit Blick auf die Frau, die damals eine Affäre mit dem Mann des Opfers hatte. Zunächst hatte die Zeitung "Neue Presse" (Dienstag) über die Entscheidung der Anklagebehörde berichtet.

Nach dem Verbrechen war zunächst der Ehemann des Opfers im Visier der Ermittler. Der Ofenbauer wurde zu elfeinhalb Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt, doch der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf. Das Landgericht Hildesheim sprach den Handwerksmeister im Revisionsprozess frei, danach ermittelte die Staatsanwaltschaft intensiver gegen dessen damalige Geliebte.

Die Frau musste sich am Dienstag vor dem Amtsgericht Hildesheim verantworten, weil sie als Zeugin im Prozess gegen ihren Geliebten falsche Angaben gemacht haben soll. Dies habe die Angeklagte bestritten, sagte ein Gerichtssprecher nach der Verhandlung.