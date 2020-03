Weil zu Coronavirus: Lage schwierig, "kühler Kopf nötig"

Hannover/Berlin. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) versucht, die auch wirtschaftlich angespannte Lage wegen der anhaltenden Ausbreitung des neuen Coronavirus zu beruhigen. "Wir stehen in einer schwierigen Situation, und die bleibt uns auch noch eine Weile erhalten", sagte er am Dienstag am Rande einer Betriebsräte-Konferenz des Tui-Konzerns in Hannover. Im Rückblick auf die Weltwirtschaftskrise 2008/2009 meinte er: "Aber wir wissen: Wenn wir vernünftig, mit kühlem Kopf, aber auch entschlossen agieren, dann kriegen wir das gemeinsam auch in Deutschland gut hin."

Der niedersächsische Regierungschef sagte, die von der Koalition in Berlin auf den Weg gebrachten Hilfen seien ein erster Baustein. Er finde es "gut, dass mit der Flexibilisierung der Kurzarbeit eine ganz wichtige Voraussetzung" geschaffen worden sei, "dass Unternehmen sich nicht Hals über Kopf von ihren Mitarbeitern trennen müssen".

Weil sprach sich dafür aus, auch die angedachten Liquiditätshilfen umzusetzen: "Wenn viele Menschen zu Hause bleiben und ihr Geld nicht in Geschäften lassen, fehlt es dort in den Kassen. Das sorgt dafür, dass man eine solche Durststrecke überwinden muss." Daher sei es "richtig, wenn man dann auch zu entsprechenden Maßnahmen gelangt." Im Tagesverlauf wollte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin mit den Länderkollegen mögliche weitere Schritte besprechen.

Zur Absage von Großveranstaltungen meinte Weil: "Im Zweifel sollten wir den Gedanken "Gesundheit geht vor" als den entscheidenden akzeptieren. Das sind Einbußen für uns persönlich, aber am Ende haben wir alle etwas davon." Entscheidungen müssten jedoch lokal fallen.