Diebe nutzen offenes Fenster im Supermarkt für Diebstahl

Bad Salzdetfurth. Diebe haben in einem Supermarkt in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) Zigaretten und einen Drucker gestohlen. Am Montagabend hätten zwei Männer, die wohl zu den Dieben gehörten, die Mitarbeiter des Geschäfts abgelenkt, teilte die Polizei mit. In der Zwischenzeit trugen die Täter die Waren aus dem unverschlossenen Lagerraum - und nutzten für den Diebstahl auch ein offenes Fenster. Die Beute hat den Angaben zufolge einen Wert im vierstelligen Bereich.