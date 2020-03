Feuerwehrleute fordern: Rufbereitschaft als Arbeitszeit

Lüneburg. Für eine Anerkennung von Rufbereitschaften als reguläre Arbeitszeit streiten Feuerwehrleute am niedersächsischen Oberverwaltungsgericht. Heute (9.30 Uhr) und Mittwoch (11.00 Uhr) wird in Lüneburg darüber verhandelt, ob die sogenannten Führungsdienste der verbeamteten Einsatzkräfte bei den Berufsfeuerwehren in Osnabrück und Oldenburg wie reguläre Bereitschaften in vollem Umfang angerechnet werden müssen.

Die Kläger fordern in insgesamt 18 Berufungsverfahren einen Ausgleich durch eine finanzielle Entschädigung oder Freizeit. Ob bereits am Ende der beiden Sitzungstage Entscheidungen verkündet werden, war nach Angaben eines Gerichtssprechers zunächst offen. In erster Instanz hatten die Verwaltungsgerichte Oldenburg und Osnabrück die Klagen abgewiesen.

Die Kläger müssen sich bei den strittigen Diensten außerhalb der Wachen mit Mobiltelefon, Funkalarmempfänger und Dienstfahrzeug für einen möglichen Einsatz bereit halten. Die beiden betroffenen Städte stufen die entsprechenden Dienste als Rufbereitschaft und damit dienstfreie Zeit ein. Nur wenn es zu einem Einsatz kommt, werden die dabei geleisteten Zeiten in vollem Umfang angerechnet. Von den übrigen Stunden werden aber pauschal nur 12,5 Prozent mit Freizeit oder Geld ausgeglichen.