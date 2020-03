Dacheinsturz in Bremerhaven auf dem Gelände der Feuerwache

Bremerhaven. In Bremerhaven ist auf dem Gelände der Zentralen Feuerwache das Dach einer Durchfahrt teilweise eingestürzt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers am Montagnachmittag, als ein Lastwagen passierte. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Statiker prüfen nun, ob die beiden angrenzenden Gebäude durch den Einsturz erheblich beschädigt wurden. Der Laster wurde in Mitleidenschaft gezogen. Er hatte eine Mulde geladen, wie sie etwa zum Transport von Bauschutt genutzt wird. Über die Ursache des Unfalls und die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.