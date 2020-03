Hannover. Angesichts der Entwicklung in Italien und Frankreich sowie steigender Fallzahlen in Deutschland hat die Niedersachsen konkrete Schritte zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus beschlossen. So müssen alle Schüler, die von Reisen in Risikogebiete zurückkehren, vorsorglich für zwei Wochen in Quarantäne gehen. Dies gilt auch für die Schulfahrten begleitenden Lehrer. Ziel sei es, den Schulbetrieb nicht zu gefährden und eine weitere Ausbreitung des Virus in Niedersachsen zu verhindern, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Montag.

Diese Entscheidung stärke die Schulleitungen in ihrer Handlungssicherheit, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Es sei wichtig, dass die Gesundheitsämter die Schulen weiterhin so gut unterstützen und beraten wie zuletzt. Das Berliner Robert Koch-Institut stuft unter anderem mehrere Provinzen in Norditalien als Risikogebiete ein. Südtirol ist ein beliebtes Ziel für Ski-Freizeiten von Schulen. Zudem beginnen Ende März die Osterferien, in denen viele Familien in den Urlaub reisen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Wochenende gefordert, alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann ist gegen pauschale Absagen, allerdings sagte sie: "Angesichts der dynamischen Entwicklung in Italien, Frankreich und steigenden Fallzahlen in Deutschland werden wir die Landkreise und kreisfreien Städte anweisen, alle Veranstaltungen auf ihrem Gebiet auf den Prüfstand zu stellen und kritisch zu hinterfragen, ob sie angesichts der derzeitigen Lage stattfinden können."

Wenn bei Großveranstaltungen eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehe, dass Menschen aus Risikogebieten oder Regionen mit vielen Erkrankten anreisten, sollten diese im Zweifel abgesagt werden, sagte Reimann. Dies gelte für hochklassige Fußballspiele ebenso wie für Konzerte von internationalen Stars.

Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus stieg in Niedersachsen bis Montagnachmittag auf 38. In der Region Hannover stieg die Zahl auf sieben - so viele Fälle wie auch im Landkreis Stade. Dort wurden nach Behördenangaben seit Freitag bei 76 Kontaktpersonen eines an Covid-19 erkrankten Gymnasiallehrers Abstriche gemacht. Die neuen Patienten seien aus dessen privatem Umfeld. Eine Kindertagesstätte in Stade wurde wegen dreier Verdachtsfälle bis Dienstag geschlossen.

Bei den wegen eines Coronavirus-Verdachtsfalls geschlossenen Schulen in Wilhelmshaven gab es dagegen am Montag Entwarnung, weil sich ein Verdacht nicht bestätigte. Die Marion-Dönhoff-Schule, die Grundschule Mühlenweg und das Förderzentrum Warthestraße werden am Dienstag wieder öffnen, wie die Stadt mitteilte.

Das Land will in allen 37 Landkreisen und 8 kreisfreien Städten regionale Testzentren bei Kliniken oder Gesundheitsämtern einrichten. Verantwortlich dafür ist die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN). In Braunschweig hat das regionale Testzentrum bereits geöffnet, laut KVN-Sprecher Detlef Haffke folgen am Dienstag Wilhelmshaven, Vechta und Oldenburg. Zeitnah sollen Aurich, Wittmund, Leer, Cuxhaven, Walsrode und Verden folgen. Die Stadt und Region Hannover, sowie die Landkreise Celle, Hameln-Pyrmont und Schaumburg setzen weiter auf mobile Teams, die Abstriche von Patienten nehmen.

Wer glaubt, sich infiziert zu haben, sollte vorab seinen Hausarzt oder den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen, um abzuklären, ob er als Verdachtsfall gilt. Niemand dürfe ohne Anmeldung in die Diagnosezentren gehen, betonte Haffke. Einige Landkreise haben auch Hotlines eingerichtet.