Wolfsburger Europa-League-Spiel vermutlich mit Zuschauern

Wolfsburg. Das Europa-League-Spiel des VfL Wolfsburg gegen Schachtjor Donezk soll trotz des neuartigen Coronavirus wie geplant mit Zuschauern stattfinden. "Die Partie ist Stand jetzt nicht gefährdet und kann unter Beteiligung von Zuschauern normal durchgeführt werden", wird VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher in einer Vereinsmitteilung am Montag zitiert. "Wir sind nach wie vor in engem Austausch mit der Stadt Wolfsburg, es erfolgt anhaltend eine Bewertung der Situation. Sollte sich an der derzeitigen Lage etwas ändern, werden wir umgehend informieren", sagte er mit Bezug auf das Achtelfinal-Hinspiel an diesem Donnerstag gegen die Ukrainer weiter.

Derweil stellt sich die Deutsche Fußball Liga auf Geisterspiele am nächsten Bundesliga-Wochenende ein. "Wir würden am liebsten schon nächsten Spieltag mit Zuschauern spielen. Das ist aber leider nicht realistisch", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Montag bei "Bild live", schloss aber eine Komplett-Absage des kommenden Spieltags aus.

Konkrete Maßnahmen hinsichtlich der Partien der Wolfsburger am Sonntag beim FC Augsburg und von Werder Bremen am kommenden Montag gegen Bayer Leverkusen waren zunächst nicht bekannt.