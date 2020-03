Niedersachsen will Fläche für Windenergie verdoppeln

Hannover. Das Land Niedersachsen will den stockenden Ausbau der Windenergie mit neuen Vorgaben wieder ankurbeln. So sollen von 2030 an so viele neue Windräder gebaut werden, dass die in Anspruch genommene Fläche langfristig etwa doppelt so groß ist wie heute. Einen pauschalen Mindestabstand zu Wohngebieten wird es nicht geben, wie Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Montag sagte. Auch in einigen Wäldern sollen Windkraftanlagen entstehen können. Um die Akzeptanz auf dem Land zu steigern, sollen die Kommunen zwei Prozent des Umsatzes, mindestens jedoch 10 000 Euro pro Anlage erhalten. Darauf verständigte sich die Regierung mit Kommunen, Gewerkschaften, Branchenverbänden, Anlagenherstellern und Umweltschützern.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien sei eine Grundlage für den Klimaschutz und ein Jobmotor für die Region, sagte Lies bei der Vorstellung der Ergebnisse in Hannover. Bundesweit ist Niedersachsen mit mehr als 6400 Windkraftanlagen bereits Vorreiter beim Ausbau.