Viel Regen zum Wochenstart in Niedersachsen und Bremen

Bremen/Hannover. Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich auf einen regenreichen Wochenbeginn einstellen. Am Montag startet der Tag wechselnd bewölkt mit Schauern und vereinzelt kurzen Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei elf Grad Celsius und neun Grad auf den Inseln und im Oberharz. In der Nacht zum Dienstag klingen die Schauer etwas ab - ab 700 Metern Höhe kann es zu Schnee und Glätte kommen.

Der Dienstag startet anfangs bedeckt mit Regen, der im Laufe des Tages schauerartig werden kann. Vor allem in Südniedersachsen kann es zu Dauerregen kommen. An der Nordsee gibt es stürmische Böen, ebenso im oberen Bergland.

Auch am Mittwoch bleibt es im Süden Niedersachsens weiter stark regenreich - dafür gibt es im Norden einen Wechsel von Sonne und Wolken. Die Temperaturen sind mild bei zwölf bis 14 Grad.