Dachstuhlbrand in Bremen: Bewohnerin verletzt

Bremen. Bei einem Dachstuhlbrand in Bremen ist eine Frau verletzt worden. Sonntagabend war die Feuerwehr nach eigenen Angaben mit zeitweise 80 Feuerwehrleuten vor Ort in Bremen-Weidedamm. Die 46 Jahre alte Bewohnerin des betroffenen Hauses habe das Gebäude selbst verlassen können, ebenso wie die Bewohner zweier anliegender Häuser. Die Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Einsatzleiter der Feuerwehr schätzte die Schadenshöhe auf rund 100 000 Euro.